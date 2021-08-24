Великий герб України попередньо схвалилаа Рада

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Ракурс

Рада ухвалила законопроєкт про великий державний герб України на урочистому засіданні.

За закон № 5712 в залі знайшлося 257 голосів. Підтримали закон 213 «слуг народу», частина нардепів «Батьківщини», «Довіри», не голосували представники «Євросолідарності» і «Голосу».

Законопроект ще доопрацюють в парламенті.

Для затвердження ескізу великого герба рішення двома третинами голосів має підтримати Верховна Рада. Наразі в Україні немає великого герба, за 29 років його не затвердили. Цьогорічна спроба буде четвертою, а перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

У червні 2021 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про великий державний герб України.

Пізніше Рада включила законопроект до порядку денного, а також удвічі скоротила терміни розгляду законопроекту (два тижні), що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проектів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроект про великий державний герб України.

Водночас у частини опозиції були суттєві претензії до проекту великого герба. Зокрема, йшлося про історичні неточності, геральдичні суперечності і поспіх у прийнятті рішення. В «Голосі» та «Європейській солідарності» пропонували обійтися без великого герба і залишити тризуб єдиним офіційним символом України.

Нагадаємо, президент України заявляв, що законопроект про великий герб України в парламенті представлятиме перший президент України Леонід Кравчук, але той вже більше місяця перебуває у лікарні.