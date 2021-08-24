Большой герб Украины предварительно одобрила Рада

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Рада приняла законопроект о большом государственном гербе Украины на торжественном заседании.

За закон № 5712 в зале нашлось 257 голосов. Поддержали закон 213 «слуг народа», часть нардепов «Батькивщины», «Доверия», не голосовали представители «Евросолидарности» и «Голоса».

Законопроект еще доработают в парламенте.

Для утверждения эскиза большого герба решение двумя третями голосов должна поддержать Верховная Рада. Сейчас в Украине нет большого герба, за 29 лет его не утвердили. Нынешняя попытка будет четвертой, а первый конкурс на герб объявляли еще в 1993 году.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом гербе. Позже Рада включила законопроект в повестку дня, а также вдвое сократила сроки рассмотрения законопроекта (две недели), предусматривающий, в частности, внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект.

В то же время у части оппозиции были существенные претензии к проекту большого герба. В частности, речь шла об исторических неточностях, геральдических противоречиях и спешке в принятии решения. В «Голосе» и «Европейской солидарности» предлагали обойтись без большого герба и оставить трезубец единственным официальным символом Украины.

Напомним, президент Украины заявил, что законопроект о большом гербе Украины в парламенте будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук, но тот уже больше месяца находится в больнице.