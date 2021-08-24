Парад в Киеве - какую военную технику показала Украина и союзники

https://racurs.ua/n159178-parad-v-kieve-kakuu-voennuu-tehniku-pokazala-ukraina-i-souzniki-foto-video.html

Ракурс

Военный парад в Киеве ко Дню Независимости прошел 24 августа 2021 года на Крещатике. Движение пеших колонн дополнила авиация в небе над Киевом и военные корабли в Черном море возле Одессы. Всего в параде приняли участие свыше 5 тыс. военнослужащих, 50 самолетов, 400 единиц оружия и техники.

Почти 90% техники, которую можно было увидеть на параде, — это новейшие образцы. В частности, бронеавтомобили «Казак-2», «Казак-2М1», боевые машины реактивной артиллерии «Град», реактивная система залпового огня «Ольха».

Также зрители увидели гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б». Среди боевой техники — самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун», огневые установки «Бук-М1», зенитное ракетное подразделение, вооруженное комплексом С-300ПС, и наземная подвижная радиолокационная станция П-18 «Малахит».

24 августа по Крещатику также проехали специализированные бронеавтомобили «Варта» с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», тактические мобильные системы пеленгации «ТиСиАй-903−2», тактические боевые колесные машины «Онцилла», мобильные минометные установки «Барс- 8», бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА. Боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневиков Т-64БМ2 возглавил основной боевой танк «Оплот».

Спецтехника Словакии была представлена квадроциклами CAN AM OUTLANDER, багги POLARIS, легким БТР-4 x 4IvecoLMV. Над Крещатиком также пролетели многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP, пограничные патрульные самолеты DA-42. Также в небе над Киевом кружили UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.