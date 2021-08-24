Мы будем возвращать своих и свое - Зеленский

https://racurs.ua/n159177-my-budem-vozvraschat-svoih-i-svoe-zelenskiy.html

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Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины выступил с официальной речью в центре Киева.

Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях. Мы — молодая семья со знаменитой династии Киевской Руси-Украины. Из рода учредителей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не найди. Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы, — отметил глава государства.

По его словам, зарождение украинской государственности со следующего года будут отмечать в день Крещения Киевской Руси-Украины — 28 июля. Зеленский хочет, чтобы этот день стал выходным. Для этого президент зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий проект закона.

Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев. Которые живли для Украины. Боролись за Украину. Похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки и многие другие. Мы будем возвращать не только своих. Мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни камешка нашей истории, не дадим «оккупировать» ни одну страницу нашей истории, «аннексировать» наших писателей, ученых, спортсменов, героев, которые побеждали нацизм, — заявил Зеленский.



Напоследок он поздравил всех граждан с 30-й годовщиной восстановления Независимости Украины.

Напомним, сегодня в Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, 50 самолетов, 400 единиц оружия и техники. Впервые по Крещатику шагали служебные собаки.