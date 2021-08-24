Военный парад 24 августа - самые яркие фото прохождения войск - парад на День Независимости

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Военный парад ко Дню Независимости прошел 24 августа на Крещатике в Киеве. Движение пеших колонн открыло сводное подразделение сил безопасности и обороны Украины. Сразу за ним по главной улице столицы прошли ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Этот парадный расчет олицетворяет боевое братство всех видов и родов войск.

На груди многих участников — ведомственные и государственные награды, полученные за отвагу в боях с армией России. Только от Вооруженных сил Украины по Крещатику шагали более 20 парадных расчетов. Всего в параде приняли участие 36 расчетов (в частности, 300 женщин-военнослужащих).

Военный парад стартовал после 11.00. К параду также присоединились представители стран-партнеров: американские военные с Совместной многонациональной учебной группы (JMTG-U), представители Литвы, Польши, Латвии, Чехии, Финляндии, Словакии, Украинской-Польско-Литовской бригады. Впервые также выступил сводный международный оркестр, в исполнении которого прозвучала «Ода радости».

Напомним, в этом году в военном параде приняли участие более 5 тыс. военных, 50 самолетов, 400 единиц оружия и техники. Впервые по Крещатику шагали служебные собаки.