День Независимости — что происходит в Киеве, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n159103-parad-na-den-nezavisimosti-chto-proishodit-v-kieve-translyaciya.html

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Украинаы 24 августа празднует 30-ю годовщину восстановления независимости. Официальные торжества стартуют в 10.00 на Майдане Независимости.

Здесь состоится исполнения гимна Украины, церемония поднятия флага, речь президента Владимира Зеленского.

Впоследствии на Крещатике состоится военный парад. Как сообщали ранее организаторы, торжественный парад «раскроет тему достоинства и гордости за Украину, культурных достижений, а также достижений на протяжении 30 лет независимости».

Торжественный концерт состоится при участии Вооруженных сил Украины, которые представят новый строевой шаг сделан на основе шага сечевых стрельцов армии УНР 1918 года, но с современными элементами.

Одновременно с традиционной частью парада на Майдане Независимости состоится парад на Днепре, а также впервые за 30 лет независимости Украины в небе будет пролетать колонна военно-воздушных сил Украины.

Перед проходом Вооруженных сил состоится театрализованный перформанс «ДНК» (День Рождения Страны). Его цель — показать исторические вехи Украины. Девочка является олицетворением ДНК, образа Украины, от эпохи Киевской Руси до новейшей истории Украины.

Театрализованное действо должно сопровождаться специально написанной музыкальной темой, а также звуковым дизайном.