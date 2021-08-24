День Незалежності – що відбувається у Києві, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n159103-parad-u-den-nezalejnosti-scho-vidbuvaietsya-u-kyievi-translyaciya.html

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Україна 24 серпня святкує 30-ту річницю відновлення незалежності. Офіційні урочистості стартують о 10.00 на Майдані Незалежності.

Тут відбудеться виконання гімну України, церемонія підняття прапора, промова президента Володимира Зеленського.

Згодом на Хрещатику відбудеться військовий парад. Як повідомляли раніше організатори, урочистий парад «розкриє тему гідності та гордості за Україну, культурних надбань, а також досягнень впродовж 30 років незалежності».

Урочистий концерт відбудеться за участю Збройних сил України, які представлять новий стройовий крок зроблений на основі кроку січових стрільців армії УНР 1918 року, але із сучасними елементами.

Одночасно із традиційною частиною параду на Майдані Незалежності відбуватиметься парад на Дніпрі, а також вперше за 30 років незалежності України в небі пролітатиме колона військово-повітряних сил України.

Перед ходою Збройних сил відбудеться театралізований перформанс «ДНК» (День Народження Країни), який має на меті показати історичні віхи України через ходу дівчинки, яка є уособленням ДНК, образу України, від доби Київської Русі до новітньої історії України. Театралізоване дійство має супроводжуватися спеціально написаною музичною темою, а також звуковим дизайном.