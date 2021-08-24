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Ракурс
692 нових COVID-випадки виявили в Україні

692 нових COVID-випадки виявили в Україні (ІНФОГРАФІКА)

24 сер 2021, 09:32
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Коронавірус в Україні виявили ще майже у 700 осіб. Від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 за добу померли 27 осіб.

В Україні 23 серпня зафіксували 692 випадки COVID-19 (з них дітей — 54, медпрацівників — четверо). Також 345 пацієнтів одужали, а 27 — померли від ускладнень. З підтвердженням чи підозрою на захворювання госпіталізували 410 осіб, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві (132),

  • Одеській області (84),

  • Харківській області (84),

  • Луганській області (62),

  • Чернівецькій області (47).

Лабораторії зробили 35 тис. 858 тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.


Від початку пандемії в нас зафіксували 2,27 млн випадків інфікування. З них 53 тис. 501 людина померла від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, Україна перебуває на 18-му місці за поширенням і на 19-му — за кількістю смертей від COVID-19. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого. Від початку кампанії проведено усього 8 млн 279 тис. щеплень.

Джерело: Ракурс


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