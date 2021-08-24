692 нових COVID-випадки виявили в Україні

https://racurs.ua/ua/n159168-692-novyh-covid-vypadky-vyyavyly-v-ukrayini-infografika.html

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Коронавірус в Україні виявили ще майже у 700 осіб. Від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 за добу померли 27 осіб.

В Україні 23 серпня зафіксували 692 випадки COVID-19 (з них дітей — 54, медпрацівників — четверо). Також 345 пацієнтів одужали, а 27 — померли від ускладнень. З підтвердженням чи підозрою на захворювання госпіталізували 410 осіб, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві (132),

Одеській області (84),

Харківській області (84),

Луганській області (62),

Чернівецькій області (47).

Лабораторії зробили 35 тис. 858 тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2,27 млн випадків інфікування. З них 53 тис. 501 людина померла від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, Україна перебуває на 18-му місці за поширенням і на 19-му — за кількістю смертей від COVID-19. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого. Від початку кампанії проведено усього 8 млн 279 тис. щеплень.