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Штормове попередження на День Незалежності оголосила ДСНС

Штормове попередження на День Незалежності оголосила ДСНС (КАРТА)

24 сер 2021, 09:10
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Штормове попередження на День Незалежності оголосила Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, погода 24 серпня буде дощовою у західних областях країни, повідомляє Укргідрометцентр.

24 серпня у західних областях — грози, подекуди шквали 15−20 м/с. У Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (перший рівень небезпечності, жовтий), — інформує прес-служба ДСНС.

Синоптик Наталка Діденко у Фейсбук повідомила, що погода 24 серпня в Україні буде і дощовою, і сонячною, і теплою водночас.

В західних областях, подекуди на Півночі та на Вінниччині — дощі, грози. На Заході протягом дня +17−22 градусів вище нуля. На решті території України переважатиме суха погода із температурою повітря +23−29 градусів, — зазначила Діденко.

Погода у Києві на День Незалежності буде хмарною, можливий невеликий дощ. Повітря в столиці прогріється до +25−27 градусів.


«Ракурс» вітає усіх читачів із прийдешнім святом — Днем Незалежності України!

Джерело: Ракурс


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