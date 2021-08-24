Штормовое предупреждение на День Независимости объявила ГСЧС

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Штормовое предупреждение на День Независимости объявила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, погода 24 августа будет дождевой в западных областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

24 августа в западных областях — грозы, местами шквалы 15−20 м/с. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях сильные дожди (первый уровень опасности, желтый), — информирует пресс-служба ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко в Фейсбук сообщила, что погода 24 августа в Украине будет и дождевой, и солнечной, и теплой одновременно.

В западных областях, местами на севере и в Винницкой области — дожди, грозы. На Западе в течение дня +17−22 градусов выше нуля. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода с температурой воздуха +23−29 градусов, — отметила Диденко.

Погода в Киеве на День Независимости будет облачной, возможен небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до +25−27 градусов.

«Ракурс» поздравляет всех читателей с наступающим праздником — Днем Независимости Украины!