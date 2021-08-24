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692 новых COVID-случая обнаружили в Украине

692 новых COVID-случая обнаружили в Украине (ИНФОГРАФИКА)

24 авг 2021, 09:32
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Коронавирус в Украине обнаружили еще у почти 700 человек. От осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 27 пациентов.

В Украине 23 августа зафиксировали 692 случая COVID-19 (из них детей — 54, медработников — четыре). Также 345 пациентов выздоровели, а 27 — умерли от осложнений. С подтверждением или подозрением на заболевание госпитализированы 410 человек, — сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Киеве (132),

  • Одесской области (84),

  • Харьковской области (84),

  • Луганской области (62),

  • Черновицкой области (47).

Лаборатории сделали 35 тыс. 858 тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.


С начала пандемии у нас зафиксировали 2,27 млн случаев инфицирования. Из них 53 тыс. 501 человек умер от осложнений заболевания.

Напомним, Украина находится на 18-м месте по распространению и на 19-м по количеству смертей от COVID-19. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля. С начала кампании сделано всего 8 млн 279 тыс. прививок.

Источник: Ракурс


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