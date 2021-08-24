692 новых COVID-случая обнаружили в Украине

https://racurs.ua/n159168-692-novyh-covid-sluchaya-obnarujili-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине обнаружили еще у почти 700 человек. От осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 27 пациентов.

В Украине 23 августа зафиксировали 692 случая COVID-19 (из них детей — 54, медработников — четыре). Также 345 пациентов выздоровели, а 27 — умерли от осложнений. С подтверждением или подозрением на заболевание госпитализированы 410 человек, — сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве (132),

Одесской области (84),

Харьковской области (84),

Луганской области (62),

Черновицкой области (47).

Лаборатории сделали 35 тыс. 858 тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2,27 млн случаев инфицирования. Из них 53 тыс. 501 человек умер от осложнений заболевания.

Напомним, Украина находится на 18-м месте по распространению и на 19-м по количеству смертей от COVID-19. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля. С начала кампании сделано всего 8 млн 279 тыс. прививок.