Мораторий на ревакцинацию призывает ввести ВОЗ - детали

https://racurs.ua/n159173-moratoriy-na-revakcinaciu-prizyvaet-vvesti-voz-detali.html

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Мораторий на ревакцинацию против COVID-19 призвала ввести Всемирная организация здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал странам ввести на два месяца ограничения на вакцинацию против коронавируса третьими «бустерными» дозами.

По его словам, ВОЗ разочарован действиями «богатых» стран, которые планируют вводить дополнительные дозы вакцины против коронавируса своим гражданам. Такое решение приняли в США, Израиле, Венгрии и других странах Европы и Азии.

Глава ВОЗ призвал богатые страны делиться с другими государствами третьими дозами COVID-вакцины для охвата прививками как можно большего количества населения планеты, пишет AP News

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна уже передала 1,5 млн доз вакцины другим странам. Гебрейесус поблагодарил за эти пожертвования, заявив:

Мы надеемся, что вы сделаете больше, потому что никто не застрахован, пока все в опасности.



Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что некоторые страны и регионы фактически заказывают миллионы бустерных доз до того, как у других стран появятся запасы для вакцинации своих медицинских работников и наиболее уязвимых групп. По его словам, больше всего свои препараты в регионы с высоким уровнем вакцинации продают Pfizer и Moderna. Вместо этого Гебреесус призвал их направлять свои вакцины глобальной инициативе COVAX.

Источник: AP News.