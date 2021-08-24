Антарктическое поздравление с Днем Независимости прислали полярники

https://racurs.ua/n159172-antarkticheskoe-pozdravlenie-s-dnem-nezavisimosti-prislali-polyarniki-video.html

Ракурс

Антарктическое поздравления с Днем Независимости прислали в Украину ученые-зимовщики со станции «Академик Вернадский», которые сейчас работают за 15 тыс. км от дома.

Поздравление с 30-летием Независимости обнародовал 24 августа Национальный антарктический научный центр в Фейсбук.

Мы приветствуем Украину с юбилеем, желаем ей развития, побед и процветания. Верим в ее успех так же, как верим в успех нашей миссии в Антарктиде, — отметили полярники.

12 участников 26-й украинской антарктической экспедиции отметили, что несмотря на красоту и величие Антарктиды, их сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев. Однако, несмотря на грусть за домом и родными, они счастливы представлять на ледяном континенте интересы государства и делать все возможное для развития украинской науки.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что украинские полярники провели виртуальную экскурсию станцией «Академик Вернадский».