Новый праздник появился в Украине - Зеленский подписал указ

https://racurs.ua/n159171-novyy-prazdnik-poyavilsya-v-ukraine-zelenskiy-podpisal-ukaz.html

Ракурс

Новый праздник появился в Украине — президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.

Об этом глава государства заявил в своей речи ко Дню Независимости.

Здесь началась наша государственность. Зарождения нашей государственности мы будем отмечать в день ее расцвета — в день крещения Киевской Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ, — заявил президент.

Зеленский отметил, что украинцы являются наследниками государственности, существовавшей более тысячи лет назад.

День крещения Киевской Руси-Украины — государственная памятная дата в честь Крещения Руси, которая отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Напомним, сейчас на Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный парад ко Дню Независимости Украины. Перед началом шествия военных на парад прибыли почетные иностранные гости, которые приехали в столицу 23 августа на саммит «Крымской платформы».