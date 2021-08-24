Шмыгаль похвастался сходством с президентом Евросовета

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Шарль Мишель, президент Европейского совета, с официальным визитом находится в Украине. Он уже принял участие в саммите «Крымской платформы», а также сегодня, 24 августа, посещает торжества по случаю Дня Независимости. В то же время глава украинского правительства Денис Шмыгаль, которого пользователи путают с Мишелем, напомнил о сходстве политиков.

С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу, — написал премьер в Фейсбуке.

Напомним, 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит «Крымской платформы» — нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию и достижения главной цели — деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением на этом саммите.