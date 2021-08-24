Шмигаль похвалився схожістю з президентом Євроради

https://racurs.ua/ua/n159170-shmygal-pohvalyvsya-shojistu-z-prezydentom-ievrorady-foto.html

Ракурс

Шарль Мішель, президент Європейської ради, з офіційним візитом перебуває в Україні. Він вже взяв участь у саміті «Кримської платформи», а також сьогодні, 24 серпня, відвідує урочистості з нагоди Дня Незалежності. Водночас очільник українського уряду Денис Шмигаль, якого користувачі плутають з Мішелем, нагадав про схожість політиків.

З Шарлем Мішелем однаково сильно любимо оперу, — написав прем'єр у Фейсбук.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбувся установчий саміт «Кримської платформи» — нового консультативного та координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію та досягнення головної мети — деокупації Криму й повернення його Україні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив із заявою на цьому саміті.