Гугл привітав з Днем Незалежності святковим дудлом (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n159169-gugl-pryvitav-z-dnem-nezalejnosti-svyatkovym-dudlom-foto.html

Ракурс

Гугл (Google), американський інтернет-гігант, присвятив дудл Дню Незалежності України, який святкують сьогодні, 24 серпня.

Сайт пошуковича прикрашено тематичним малюнком — козацькою чайкою. Безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століть з тризубом на вітрилах виконано у синьо-жовтих кольорах.

При натисканні на дудл платформа відкриває пошук за ключовими словами «День Незалежності України 2021».

Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI-XVII ст. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу над іншими суднами, — йдеться в описі до дудлу.

Нагадаємо, Україна 24 серпня святкує 30-ту річницю відновлення незалежності. Офіційні урочистості стартували о 10.00 на Майдані Незалежності. На Хрещатику відбудеться військовий парад.