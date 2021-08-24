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Ракурс
Гугл привітав з Днем Незалежності святковим дудлом (ФОТО)

Гугл привітав з Днем Незалежності святковим дудлом (ФОТО)

24 сер 2021, 10:10
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Гугл (Google), американський інтернет-гігант, присвятив дудл Дню Незалежності України, який святкують сьогодні, 24 серпня.

Сайт пошуковича прикрашено тематичним малюнком — козацькою чайкою. Безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століть з тризубом на вітрилах виконано у синьо-жовтих кольорах.

При натисканні на дудл платформа відкриває пошук за ключовими словами «День Незалежності України 2021».


Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI-XVII ст. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу над іншими суднами, — йдеться в описі до дудлу.

Нагадаємо, Україна 24 серпня святкує 30-ту річницю відновлення незалежності. Офіційні урочистості стартували о 10.00 на Майдані Незалежності. На Хрещатику відбудеться військовий парад.

Джерело: Ракурс


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