Гугл поздравил с Днем Независимости праздничным дудлом (ФОТО)https://racurs.ua/n159169-gugl-pozdravil-s-dnem-nezavisimosti-prazdnichnym-dudlom-foto.htmlРакурс
Гугл (Google), американский интернет-гигант, посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.
Сайт поисковика украшен тематическим рисунком — казацкой чайкой. Беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков
При нажатии на дудл платформа открывает поиск по ключевым словам «День Независимости Украины 2021».
Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков
Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировала на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами, — говорится в описании к дудлу. в XVI—XVII вв.
Напомним, Украина 24 августа празднует 30-ю годовщину восстановления Независимости. Официальные торжества стартовали в 10.00 на Майдане Независимости. На Крещатике состоится военный парад.