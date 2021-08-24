Гугл поздравил с Днем Независимости праздничным дудлом

https://racurs.ua/n159169-gugl-pozdravil-s-dnem-nezavisimosti-prazdnichnym-dudlom-foto.html

Ракурс

Гугл (Google), американский интернет-гигант, посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.

Сайт поисковика украшен тематическим рисунком — казацкой чайкой. Беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков XVI—XVII вв. с трезубцем на парусах выполнена в сине-желтых цветах.

При нажатии на дудл платформа открывает поиск по ключевым словам «День Независимости Украины 2021».

Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI—XVII вв. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировала на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами, — говорится в описании к дудлу.

Напомним, Украина 24 августа празднует 30-ю годовщину восстановления Независимости. Официальные торжества стартовали в 10.00 на Майдане Независимости. На Крещатике состоится военный парад.