Нове свято з’явилося в Україні - Зеленський підписав указ

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Нове свято з’явилося в Україні — президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.

Про це глава держави заявив у своїй промові до Дня Незалежності.

Тут почалася наша державність. Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день її розквіту — у день хрещення Київської Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що українці є спадкоємцями державності, яка існувала понад тисячу років тому.

День хрещення Київської Русі-України — державна пам’ятна дата на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Нагадаємо, зараз на Майдані Незалежності у Києві триває урочистий парад до Дня Незалежності України. Перед початком ходи військових на парад прибули почесні іноземні гості, які завітали до столиці 23 серпня на саміт «Кримської платформи».