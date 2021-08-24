Антарктичне вітання з Днем Незалежності надіслали полярники

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Ракурс

Антарктичне вітання з Днем Незалежності надіслали Україні науковці-зимівники зі станції «Академік Вернадський», які нині працюють за 15 тис. км від дому.

Привітання з 30-річчям Незалежності оприлюднив 24 серпня Національний антарктичний науковий центр у Фейсбук.

Ми вітаємо Україну з ювілеєм, бажаємо їй розвитку, перемог та процвітання. Віримо в її успіх так само, як віримо в успіх нашої місії в Антарктиді, — наголосили полярники.

12 учасників 26-ї Української антарктичної експедиції зазначили, що попри красу та велич Антарктиди, їхні серця б’ються в унісон із серцями всіх українців. Проте, незважаючи на сум за домівками та рідними, вони щасливі представляти на крижаному континенті інтереси держави та робити все можливе для розвитку української науки.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».