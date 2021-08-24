Мораторій на ревакцинацію закликає ввести ВООЗ — деталі

https://racurs.ua/ua/n159173-moratoriy-na-revakcynaciu-zaklykaie-vvesty-vooz-detali.html

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Мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 закликала запровадити Всесвітня організація охорони здоров’я. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус рекомендував країнам ввести на два місяці обмеження на щеплення проти коронавірусу третіми, «бустерними» дозами.

За його словами, ВООЗ розчарована діями «багатих» країн, які планують вводити додаткові дози вакцини проти коронавірусу своїм громадянам. Таке рішення ухвалили у США, Ізраїлі, Угорщині, та інших країнах Європи та Азії.

Глава ВООЗ закликав заможні країни ділитися з іншими державами третіми дозами COVID-вакцини задля охоплення щепленнями якомога більшої кількості населення планети, пише AP News

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна вже передала 1,5 млн доз вакцини іншим. Гебрейєсус подякував за ці пожертви, заявивши:

Ми сподіваємось, що ви зробите більше, тому що ніхто не застрахований, поки всі у небезпеці.



Нагадаємо, раніше глава ВООЗ заявив, що деякі країни та регіони фактично замовляють мільйони бустерних доз до того, як в інших країн з’являться запаси для вакцинації своїх медичних працівників і найбільш уразливих груп. За його словами, найбільше свої препарати у регіони з високим рівнем вакцинації продають Pfizer і Moderna. Натомість Гебреєсус закликав їх направляти свої вакцини глобальній ініціативі COVAX.

Джерело: AP News.