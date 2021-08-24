Військовий парад — найяскравіші фото проходження військ

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Військовий парад до Дня Незалежності пройшов 24 серпня на Хрещатику у Києві. Рух піших колон відкрив зведений підрозділ сил безпеки і оборони України. Одразу за ним головною вулицею столиці пройшли ветерани Антитерористичної операції й операції Об'єднаних сил. Цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство всіх видів і родів військ.

На грудях багатьох учасників − відомчі й державні нагороди, отримані за відвагу в боях із армією Росії. Лише від Збройних сил України Хрещатиком крокували понад 20 парадних розрахунків. Загалом у параді взяли участь 36 розрахунків (зокрема, 300 жінок-військовослужбовців).

Військова хода стартувала після 11.00. До параду також долучилися представники країн-партнерів: американські військові зі Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна (JMTG-U), представники Литви, Польщі, Латвії, Чехії, Фінляндії, Словаччини, Українсько-Польсько-Литовської бригади. Вперше також виступив зведений міжнародний оркестр, у виконанні якого пролунала «Ода радості».

Нагадаємо, цьогоріч у військовому параді взяли участь понад 5 тис. військових, 50 літаків, 400 одиниць зброї та техніки. Вперше Хрещатиком крокували службові собаки.