Ми повертатимемо своїх і своє – промова Зеленського

https://racurs.ua/ua/n159177-my-povertatymemo-svoyih-i-svoie-promova-zelenskogo.html

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Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України у центрі Києва виступив з офіційною промовою.

Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймаках. Ми — молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми — нащадки могутньої країни, яка була центром Європи, — зазначив глава держави.

За його словами, зародження української державності з наступного року відзначатимуть у день Хрещення Київської Русі-України 28 липня. Зеленський хоче, щоб цей день став вихідним. Для цього президент зареєстрував у Верховній Раді відповідний проект закону.

Ми також починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців. Які жили для України. Боролися за Україну. Поховані не в Україні. Це гетьмани Запорозької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури та науки й багато інших. Ми повертатимемо не лише своїх. Ми повертатимемо своє. Це історичні й культурні цінності України, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жодного камінчика нашої історії, не дамо «окуповувати» жодну сторінку нашої історії, «анексувати» наших письменників, науковців, спортсменів, героїв, які перемагали нацизм, — заявив Зеленський.



Наостанок він привітав усіх громадян з 30-ю річницею відновлення Незалежності України.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшов військовий парад, в якому взяли участь понад 5 тис. військовослужбовців, 50 літаків, 400 одиниць зброї та техніки. Вперше Хрещатиком крокували службові собаки.