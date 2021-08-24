Марш захисників зібрав у Києві ветеранів і волонтерів

https://racurs.ua/ua/n159105-marsh-zahysnykiv-zibrav-u-kyievi-veteraniv-i-volonteriv-translyaciya.html

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Марш захисників 2021 року, як і у два попередні, у День Незалежності відбувається у центрі Києва.

Це недержавний захід, який 24 серпня об'єднує ветеранів, волонтерів, родичів військових та інших небайдужих, хто підтримує українських захисників.

Марш розпочнеться після завершення державних урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Маршрут залишається незмінним: о 14.00 колона рушить від парку ім. Тараса Шевченка через бульвар Шевченка і Бессарабську площу й далі пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Організатори закликали політичні партії не піаритися на заході, він, як і раніше буде аполітичним.

До маршу приєднаються родини загиблих учасників російсько-української війни, родини Небесної Сотні та поранені учасники Революції гідності, родини полонених та зниклих безвісти учасників російсько-української війни, капелани, колони з усіх областей країни, ветерани окремих військових формувань, волонтери, фонд «Повернись живим!».