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Ракурс
Авіація у небі Києва і кораблі у морі покрасувалися на параді

Авіація у небі Києва і кораблі у морі покрасувалися на параді (ФОТО, ВІДЕО)

24 сер 2021, 13:31
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Військовий парад до Дня Незалежності пройшов 24 серпня на Хрещатику у Києві. Рух піших колон доповнила авіація у небі над Києвом та військові кораблі у Чорному морі біля Одеси.

У військовому параді цьогоріч взяли участь понад 5 тис. військовослужбовців, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Парад на Хрещатику складався з трьох колон — пішої, повітряної та механізованої.

До вашої уваги українська авіація та кораблі, які приєдналися до військового параду.

Нагадаємо, рух піших колон на параді відкрив зведений підрозділ сил безпеки і оборони України. Одразу за ним головною вулицею столиці пройшли ветерани Антитерористичної операції й операції Об'єднаних сил. Лише від Збройних сил України Хрещатиком крокували понад 20 парадних розрахунків. Загалом у параді взяли участь 36 розрахунків (зокрема, 300 жінок-військовослужбовців).


Джерело: Ракурс


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