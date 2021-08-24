Зеленський прийшов у Раду, яка починає затверджувати великий герб

https://racurs.ua/ua/n159079-zelenskyy-pryyshov-u-radu-yaka-pochynaie-zatverdjuvaty-velykyy-gerb-translyaciya.html

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24 серпня відбувається урочисте засідання Верховної Ради України. Нардепів зібрали з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.

Згодом у Раді відбудеться позачергове засідання. На ньому планують розглянути у першому читанні президентський законопроект № 5712.

Прапор Незалежності України до сесійної зали внесуть діти 9−12 років — переможці онлайн-конкурсу відеоробіт під назвою «Незалежність моєї країни».

На урочистості запросили президента України Володимир Зеленський, почесних гостей, іноземні парламентські делегації та дипломатів.

Для затвердження ескізу великого герба рішення двома третинами голосів має підтримати Верховна Рада. Наразі в Україні немає великого герба, за 29 років його не затвердили. Цьогорічна спроба буде четвертою, а перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

Розмови щодо необхідності ухвалення великого герба давно викликають суперечки: чимало фахівців та політиків вважають, що Україні вже не потрібен великий герб, а його функції цілком може виконувати чинний малий герб — тризуб.

Нагадаємо, президент України заявив, що законопроект про великий герб України в парламенті представлятиме перший президент України Леонід Кравчук, але той вже більше місяця перебуває у лікарні.