Зеленский пришел в Раду, которая начинает утверждать большой герб

https://racurs.ua/n159079-zelenskiy-prishel-v-radu-kotoraya-nachinaet-utverjdat-bolshoy-gerb-translyaciya.html

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24 августа проходит торжественное заседание Верховной Рады Украины. Нардепов собрали по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Впоследствии в Раде состоится внеочередное заседание. На нем планируют рассмотреть в первом чтении президентский законопроект № 5712.

Флаг Независимости Украины в сессионный зал внесут дети 9−12 лет — они победители онлайн-конкурса видеоработ под названием «Независимость моей страны».

На торжества пригласили президента Украины Владимир Зеленский, почетных гостей, иностранные парламентские делегации и дипломатов.

Для утверждения эскиза большого герба решение двумя третями голосов должна поддержать Верховная Рада. Сейчас в Украине нет большого герба, за 29 лет его не утвердили. Нынешняя попытка будет четвертой, а первый конкурс на герб объявляли еще в 1993 году.

Разговоры о необходимости принятия большого герба давно вызывают споры: многие специалисты и политики считают, что Украина уже не нужен большой герб, а его функции вполне может выполнять действующий малый герб (трезубец).

Напомним, президент Украины заявил, что законопроект о большом гербе Украины в парламенте будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук, но тот уже больше месяца находится в больнице.