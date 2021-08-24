Украина станет членом НАТО - замгенсека Альянса

https://racurs.ua/n159175-ukraina-stanet-chlenom-nato-zamgenseka-alyansa.html

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Украина станет членом НАТО — такое заявление во время саммита «Крымской платформы» сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирче Джоанэ. Представитель военно-политического блока подтвердил решение Бухарестского саммита и заявил, что Киев и Тбилиси пополнят ряды НАТО.

НАТО находится на стороне Украины и поддерживает Украину. НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Крым — это территория Украины и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар, — сказал Джоанэ.

Чиновник Альянса добавил, что для НАТО является важным Черноморский регион и безопасность в нем.

Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, — сказал Джоанэ.



От имени стран-членов Североатлантического альянса он поддержал создание «Крымской платформы» и подтвердил позицию непризнания временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, Джоанэ назвал перспективным направление сотрудничества НАТО и Украины в области кибербезопасности.