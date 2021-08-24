Україна стане членом НАТО – заступник генсека Альянсу

https://racurs.ua/ua/n159175-ukrayina-stane-chlenom-nato-zastupnyk-genseka-alyansu.html

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Україна стане членом НАТО — таку заяву під час саміту «Кримської платформи» зробив заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірче Джоане. Представник військово-політичного блоку підтвердив рішення Бухарестського саміту і заявив, що Київ та Тбілісі поповнять лави НАТО.

НАТО перебуває на боці України і підтримує Україну. НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Крим — це територія України і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні. Ми закликаємо РФ припинити порушення прав всіх українців, включаючи кримських татар, — сказав Джоане.

Чиновник Альянсу додав, що для НАТО є важливим Чорноморський регіон і безпека в ньому.

Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, — сказав Джоане.



Від імені країн-членів Північноатлантичного альянсу він підтримав створення «Кримської платформи» й наголосив на позиції щодо невизнання тимчасової окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Окрім цього, Джоане назвав перспективним напрямок співпраці НАТО та України в галузі кібербезпеки.