РФ треба поставити на місце — заява США на “Кримській платформі”

https://racurs.ua/ua/n159150-rf-treba-postavyty-na-misce-zayava-ssha-na-krymskiy-platformi.html

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Представник США на саміті «Кримська платформа» у Києві — міністр енергетики Дженніфер Гренголм — зробила заяву щодо необхідності притягнення Росії до відповідальності за незаконне захоплення українського півострова.

Ми разом з Україною засуджуємо незаконну анексію Криму. США пишаються тим, що впродовж 30 років ми були з вами. Від імені президента США Джо Байдена хочемо заявити про підтримку України та її реформ. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією і ця підтримка триватиме й надалі, — зазначила Гренголм 23 серпня.

Американський міністр розповіла, що Вашингтон надав 4,9 млн дол. допомоги Україні й пообіцяла й надалі підтримувати Збройні сили України зброєю і обладнанням.

Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на сході України і в Криму, — підсумувала представник делегації США на «Кримській платформі».

Сполучені Штати Америки також зберігатимуть антиросійські санкції доти, доки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі.

Крим — це Україна і завжди буде Україною. А Росія повинна нести відповідальність за свою агресію, — сказала Гренгольм.



Міністр запевнила, що США продовжать дипломатичні зусилля для завершення війни на Сході України.