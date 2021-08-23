РФ надо поставить на место - заявление США на «Крымской платформе»

https://racurs.ua/n159150-rf-nado-postavit-na-mesto-zayavlenie-ssha-na-krymskoy-platforme.html

Ракурс

Представитель США на саммите «Крымская платформа» в Киеве — министр энергетики Дженнифер Гренголм — сделала заявление о необходимости привлечения России к ответственности за незаконный захват украинского полуострова.

Мы вместе с Украиной осуждаем незаконную аннексию Крыма. США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. От имени президента США Джо Байдена хотим заявить о поддержке Украины и ее реформ. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией и эта поддержка будет продолжаться, — отметила Гренголм 23 августа.

Американский министр рассказала, что Вашингтон предоставил 4,9 млрд долл. помощи Киеву и пообещала и в дальнейшем поддерживать Вооруженные силы Украины оружием и оборудованием.

Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму, — подытожила представитель делегации США на «Крымской платформе».

Соединенные Штаты Америки также намерены сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.

Крым — это Украина и всегда будет Украиной. А Россия должна нести ответственность за свою агрессию, — сказала Гренгольм.



Министр заверила, что США продолжат дипломатические усилия для завершения войны на Востоке Украины.