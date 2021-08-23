Никаких решений об Украине без Украины - Чехия на «Крымской платформе»

https://racurs.ua/n159149-nikakih-resheniy-ob-ukraine-bez-ukrainy-chehiya-na-krymskoy-platforme.html

Ракурс

Саммит «Крымской платформы» проходит в Киеве. В частности, во время своего выступления спикер сената парламента Чехии Милош Вистрчил пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что Прага будет стоять на стороне Украины, поддерживать Киев в борьбе за свободу и возвращение территорий.

Хотел бы напомнить еще одно историческое событие, которое касается Чехии. В 1938 году в начале октября чехов выгоняли из собственной страны после события, которое мы называем «миховским соглашением»… Гитлер имел свои амбиции, но, оказывается, нас предали наши союзники — в определенный момент они не поддержали Чешскую Республику, ее независимость, суверенитет и неприкосновенность ее территории, — отметил политик соседнего государства.

Он рассказал, что вспомнил об этом историческом событии по двум причинам.

Первая — господин президент (Вистрчил обратился к Зеленскому — ред.), благодаря своему историческому опыту Чехия будет стоять на стороне Украины, поддерживать ее в борьбе за свободу и целостность ее территории. Вторая — иногда мы говорим о «миховском соглашении» и то, что оно последовало после принятия решений о нас без нас. И мы хотим, чтобы решения об Украине принимались с нашим участием, — подытожил спикер сената парламента Чехии.



Напомним, ранее сегодня во время выступления на полях «Крымской платформы» председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы. По словам главы Евросовета, цель Брюсселя — сделать так, чтобы незаконная аннексия Крыма никогда не стала легитимной.