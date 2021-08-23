Жодних рішень про Україну без України — Чехія на “Кримській платформі”

https://racurs.ua/ua/n159149-jodnyh-rishen-pro-ukrayinu-bez-ukrayiny-chehiya-na-krymskiy-platformi.html

Ракурс

Саміт «Кримської платформи» триває у Києві. Зокрема, під час свого виступу спікер сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що Прага стоятиме на боці України, підтримуватиме Київ у боротьбі за свободу і повернення територій.

Хотів би нагадати ще одну історичну подію, яка стосується Чехії. У 1938 році на початку жовтня чехів виганяли з їхньої власної країни після події, яку ми називаємо «міховською угодою»… Гітлер мав свої амбіції, але, виявляється, нас зрадили наші союзники — в певний момент вони не підтримали Чеську Республіку, її незалежність, суверенітет і недоторканість її територій, — зазначив політик сусідньої держави.

Він розповів, що згадав про цю історичну подію з двох причин.

Перша — пане президенте (Вистрчіл звернувся до Зеленського — ред.), завдяки своєму історичному досвіду Чехія стоятиме на боці України, підтримуватиме її у боротьбі за свободу і цілісність її територій. Друга — ми інколи говоримо про «міховську угоду» і те, що вона мала місце внаслідок ухвалення рішень про нас без нас. І ми хочемо, щоб рішення про Україну ухвалювалися з нашою участю, — підсумував спікер сенату парламенту Чехії.



Нагадаємо, раніше сьогодні під час виступу на полях «Кримської платформи» голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони. За словами очільника Євроради, мета Брюсселя — зробити так, щоб незаконна анексія Криму ніколи не стала легітимізованою.