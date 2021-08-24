Авиация в небе Киева и корабли в море покрасовались на параде

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Военный парад ко Дню Независимости прошел 24 августа на Крещатике в Киеве. Движение пеших колонн дополнила авиация в небе над Киевом и военные корабли в Черном море возле Одессы.

В военном параде в 2021 году приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, свыше 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Парад на Крещатике состоял из трех колонн — пешей, воздушной и механизированной.

Представляем вашему вниманию украинскую авиацию и корабли, которые присоединились к военному параду.

Напомним, движение пеших колонн на параде открыло сводное подразделение сил безопасности и обороны Украины. Сразу за ним по главной улице столицы прошли ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Только от Вооруженных сил Украины по Крещатику шагали более 20 парадных расчетов. Всего в параде приняли участие 36 расчетов (в частности, 300 женщин-военнослужащих).