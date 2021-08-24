Марш защитников собрал в Киеве ветеранов и волонтеров

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Ракурс

Марш защитников в 2021 году, как и в два предыдущих, в День Независимости проходит в центре Киева.

Это негосударственное мероприятие, которое 24 августа объединяет ветеранов, волонтеров, родственников военных и других неравнодушных, поддерживающих украинских защитников.

Марш начнется после завершения государственных торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Маршрут остается неизменным: в 14.00 колонна двинется от парка им. Тараса Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и дальше пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.

Организаторы призвали политические партии не пиариться на мероприятии.

К маршу присоединятся семьи погибших участников российско-украинской войны, семьи Небесной Сотни и раненые участники Революции достоинства, семьи пленных и пропавших без вести участников российско-украинской войны, капелланы, колонны из всех областей страны, ветераны отдельных воинских формирований, волонтеры, фонд «Вернись живым».