Парад у Києві — яку військову техніку показала Україна і союзники

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Військовий парад у Києві до Дня Незалежності пройшов 24 серпня 2021 року на Хрещатику. Рух піших колон доповнила авіація у небі над Києвом та військові кораблі у Чорному морі біля Одеси. Загалом у параді взяли участь понад 5 тис. військовослужбовців, 50 літаків, 400 одиниць зброї та техніки.

Майже 90% техніки, яку можна було побачити на параді, — це новітні зразки. Зокрема, бронеавтомобілі «Козак-2», «Козак-2М1», бойові машини реактивної артилерії «Град», реактивна система залпового вогню «Вільха».

Також глядачі побачили гаубиці 2А36 «Гіацинт-Б» і 2А65 «Мста-Б». Серед бойової техніки — самохідна пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан», береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», вогневі установки «Бук-М1», зенітний ракетний підрозділ, озброєний комплексом С-300ПС, і наземна рухома завадозахищена радіолокаційна станція П-18 «Малахіт».

24 серпня Хрещатиком також проїхали спеціалізовані бронеавтомобілі «Варта» з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, комплекси радіоелектронної боротьби «Буковель», тактичні мобільні системи пеленгації «ТіСіАй-903−2», тактичні бойові колісні машини «Онцилла», мобільні мінометні установки «Барс-8», бронетранспортери БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА. Бойові машини піхоти БМП-1 ТС і підрозділ панцирників Т-64БМ2 очолив основний бойовий танк «Оплот».

Спецтехніка Словаччини була представлена квадроциклами CAN AM OUTLANDER, багі POLARIS, легким БТР 4x4IvecoLMV. Над Хрещатиком також пролетіли багатофункціональні французькі гелікоптери EC-225 LP, прикордонні патрульні літаки DA-42. Також у небі над Києвом кружляли UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.