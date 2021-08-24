Ющенко, Кучма та Кравчук, фото— РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n159184-leonid-makarovych-sklade-ispyt-uschenko-pro-stan-zdorov-ya-kravchuka.html

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Леонід Кравчук досі бореться за життя. Третій президент України Віктор Ющенко після урочистостей з нагоди Дня Незалежності України прокоментував стан здоров’я першого президента Леоніда Кравчука.

Він бореться… Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, — я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе, — цитує УНІАН Ющенка.

Перший президент незалежної України вже довгий час перебуває в реанімації. Кравчука у червні прооперували на серці. В реанімації його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Сьогодні Кравчук мав доповідати у Раді президентський законопроект про великий державний герб, але ще 28 червня він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, а згодом потрапив у реанімацію.

Операцію Кравчуку виконали 29 червня. Тоді ЗМІ повідомляли, що операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем. Утім, рідні Кравчука відмовлялися розповідати про стан його здоров’я.

Джерело: УНІАН