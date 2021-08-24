Леонид Макарович сдаст экзамен — Ющенко о состоянии здоровья Кравчука

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Леонид Кравчук до сих пор борется за жизнь. Третий президент Украины Виктор Ющенко после торжеств по случаю Дня Независимости Украины прокомментировал состояние здоровья первого президента Леонида Кравчука.

Он борется… Леонид Макарович сильный. И тот экзамен, который перед ним предстал, — я убежден, что он его на лопатки положит, и все, — цитирует Ющенко УНИАН.

Первый президент независимой Украины уже долгое время находится в реанимации. Кравчуку в июне прооперировали сердце. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня Кравчук должен был докладывать в Раде президентский законопроект о большом государственном гербе, но еще 28 июня он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, а затем попал в реанимацию.

Операцию Кравчуку сделали 29 июня. Тогда СМИ сообщали, что она прошла по плану без каких-либо побочных проблем. Впрочем, родные Кравчука отказывались рассказывать о состоянии его здоровья.

Источник: УНИАН