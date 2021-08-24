Файеры, «Живе Беларусь» и отец героя Майдана во главе — фото Марша защитников, фото - Репортер

https://racurs.ua/n159183-fayery-jive-belarus-i-otec-geroya-maydana-vo-glave-foto-marsha-zaschitnikov.html

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Марш защитников третий раз состоялся в Киеве в День Независимости Украины.

Ветераны АТО/ООС, волонтеры и общественные активисты со всей Украины прошлись в центре столицы.

Шествие ветеранов в полдень, после официальных торжеств, началось от парка Шевченко. В центре Киева собрались тысячи людей, которые приветствовали участников марша.

Шествие прошло мирно и без правонарушений. Марш финишировал на Институтской, где участники почтили память героев Небесной сотни.

Колонну возглавлял отец героя Майдана Романа Гурика. К Маршу защитников присоединились участники боевых действий, активисты и волонтеры всех регионов Украины.

Впереди колонны шагали родные бойцов, отдавших свою жизнь за Украину.

Колонну под национальными, крымско-татарскими и красно-черными флагами сопровождали постоянными аплодисментами под возгласы «Слава Украине!». Были замечены и национальные бело-красно-белые флаги Беларуси. Люди также выкрикивали «Свободу политзаключенным!».

Внутри колонны зажгли файеры. Колонну сопровождала полиция диалога.