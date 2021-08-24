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Ракурс
Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі — фото з Маршу захисників

Фаєри, «Живє Беларусь» і батько героя Майдану на чолі — фото з Маршу захисників

24 сер 2021, 16:58
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Марш захисників втретє відбувся у Києві у День Незалежності України.

Ветерани АТО/ООС, волонтери та громадські активісти з усієї України пройшлися середмістям столиці.

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Хода ветеранів опівдні, після офіційних урочистостей, вирушила від парку Шевченка до Майдану Незалежності. У центрі Києві зібралися тисячі людей, які вітали учасників маршу.

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Хода пройшла мирно і без правопорушень. Марш фінішував на Інститутській, де учасники вшанували память героїв Небесної сотні.

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Колону очолював батько героя Майдану Романа Гурика. До Маршу захисників приєдналися учасники бойових дій, активісти та волонтери з усіх регіонів України.

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Попереду колони крокували рідні бійців, які віддали своє життя за Україну.

Колону під національними, кримсько-татарськими і червоно-чорними прапорами супроводжують постійними оплесками під вигуки «Слава Україні». Були помічені й національні біло-червоно-білі прапори Білорусі. Люди також вигукували «Свободу політв’язням!».

Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер


Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі, фото — Репортер

Всередині колони запалили фаєри. Колону супроводжувала поліція діалогу.

Джерело: Ракурс


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