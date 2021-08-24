Фаєри, “Живє Беларусь” і батько героя Майдану на чолі — фото з Маршу захисників

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Ракурс

Марш захисників втретє відбувся у Києві у День Незалежності України.

Ветерани АТО/ООС, волонтери та громадські активісти з усієї України пройшлися середмістям столиці.

Хода ветеранів опівдні, після офіційних урочистостей, вирушила від парку Шевченка до Майдану Незалежності. У центрі Києві зібралися тисячі людей, які вітали учасників маршу.

Хода пройшла мирно і без правопорушень. Марш фінішував на Інститутській, де учасники вшанували память героїв Небесної сотні.

Колону очолював батько героя Майдану Романа Гурика. До Маршу захисників приєдналися учасники бойових дій, активісти та волонтери з усіх регіонів України.

Попереду колони крокували рідні бійців, які віддали своє життя за Україну.

Колону під національними, кримсько-татарськими і червоно-чорними прапорами супроводжують постійними оплесками під вигуки «Слава Україні». Були помічені й національні біло-червоно-білі прапори Білорусі. Люди також вигукували «Свободу політв’язням!».

Всередині колони запалили фаєри. Колону супроводжувала поліція діалогу.