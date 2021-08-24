Порошенко облили зеленкой на торжествах в Киеве, скриншот видео

https://racurs.ua/n159185-poroshenko-oblili-zelenkoy-na-torjestvah-v-kieve-video.html

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Петра Порошенко облили зеленкой после Марша защитников в центре Киева. Она попала на лицо и залила глаза политика.

Пятый президент Украины в этот момент возлагал цветы на Аллее Героев Небесной сотни, сообщает журналист и блогер Тарас Березовец. Другие источники утверждают, что Порошенко шел к зданию Кабмина и инцидент произошел возле станции метро «Крещатик».

На кадрах видно, как Порошенко подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак испачканы в зеленке. После разговора с полицейским экс-президент Украины в сопровождении охраны сел в машину и уехал.

Пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева в комментарии УП сообщила, что инцидент произошел около 17.10. Порошенко доставили в отдел полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.

По информации Ревы, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.

Раньше фракция партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» не голосовала в Верховной Раде за инициированный лидером страны Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины.

В «ЕС» объяснили, что члены политической силы считают законопроект несовершенным. Депутат Николай Княжицкий заявил, что не следует голосовать за герб, на котором лев изображен с двумя левыми ногами.