Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог

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Попытку самоподжога совершил мужчина на Крещатике в Киеве. Это произошло во время военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, а в социальных сетях распространили видео, на котором показали попытку самоподжога. На видео можно заметить, что люди уже облили мужчину водой из бутылок.

Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу, — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

По случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины в Киеве работают около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить праздничные мероприятия. В местах скопления людей дежурят патрули.