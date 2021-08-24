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Ракурс
Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог

Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог (ФОТО, ВИДЕО)

24 авг 2021, 16:28
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Попытку самоподжога совершил мужчина на Крещатике в Киеве. Это произошло во время военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, а в социальных сетях распространили видео, на котором показали попытку самоподжога. На видео можно заметить, что люди уже облили мужчину водой из бутылок.

Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог, фото - Нацполиция

Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу, — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Twitter.


Во время парада на Крещатике мужчина совершил самоподжог, скриншот видео

По случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины в Киеве работают около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить праздничные мероприятия. В местах скопления людей дежурят патрули.

Источник: Ракурс


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