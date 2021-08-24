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Ракурс
Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал

Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал (ФОТО, ВІДЕО)

24 сер 2021, 16:28
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Спробу самопідпалу здійснив чоловік на Хрещатику у Києві. Це сталося під час військового параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Поліція встановлює обставини інциденту, а у соціальних мережах розповсюдили відео, на якому показали спробу самопідпалу. На відео можна помітити, що люди вже облили чоловіка водою з пляшок.

Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал, фото - Нацполіція

Правоохоронці оперативно зреагували, спільно із громадянами загасили полум’я та викликали бригаду медиків. Наразі життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує, його госпіталізовано до лікарні, — повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Twitter.


Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал, скріншот відео

З нагоди святкування 30-річниці Незалежності України у Києві працюють близько 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Вранці спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де проходитимуть святкові заходи. У місцях скупчення людей чергують патрулі.

Джерело: Ракурс


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