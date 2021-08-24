Зеленський не стримав сліз на параді, скріншот відео

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Володимир Зеленський, президент України під час урочистих заходів до Дня Незалежності не зміг стримати сліз.

Після вручення державних нагород і перед військовим парадом організатори транслювали театралізоване дійство «ДНК» (День народження країни). Його головна героїня — маленька дівчинка з букетом — уособлювала Україну. Вона пройшла повз різноманітні сцени з життя країни від часів Трипілля та Київської Русі до сьогодення.

Наприкінці дівчинка пробігла через Майдан Незалежності до військового, який очолював колону військового параду, та подарувала йому букет. У цей момент камера вихопила Зеленського на трибуні, який розчулився від побаченого.

Нагадаємо, що президент сьогодні урочисто вручив нагороди військовим, а також діячам науки, культури та освіти. Серед них були всесвітньо відома диригентка Оксані Линів, екс-тренер збірної України Андрій Шевченко та актор й співак Вахтанг Кікабідзе.

Після урочистостей на Хрещатику відбувся військовий парад. Хрещатиком пройшли піші колони різноманітних родів військ, органів внутрішніх справ, курсанти військових закладів освіти.

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