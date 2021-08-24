Зеленский не сдержал слез на параде, скриншот видео

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Владимир Зеленский, президент Украины во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости не смог сдержать слез.

После вручения государственных наград и перед военным парадом организаторы транслировали театрализованное действо «ДНК» (День рождения страны). Его главная героиня — маленькая девочка с букетом — олицетворяла Украину. Она прошла мимо различных сцен из жизни страны со времен Киевской Руси до современности.

В конце девочка пробежала через Майдан Независимости к военному, который возглавлял колонну военного парада, и подарила ему букет. В этот момент камера выхватила Зеленского на трибуне, который расчувствовался от увиденного.

Напомним, что президент сегодня торжественно вручил награды военным, а также деятелям науки, культуры и образования. Среди них были всемирно известная диригентка Оксане Лынив, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

После торжеств на Крещатике состоялся военный парад. По Крещатику прошли пешие колонны различных родов войск, органов внутренних дел, курсанты военных учебных заведений.