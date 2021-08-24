Бочелли не для всех — скандал на бесплатном концерте в Киеве

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Ракурс

На концерт итальянского тенора Андреа Бочелли не пропустили всех желающих. Как оказалось, большое искусство не для простых смертных и на выступление оперного певца в Мариинском парке Киева ввели вход только для приглашенных.

Впоследствии часть людей пустили, но правоохранители не прокомментировали это решение, сообщает «Суспільне».

На выступление Бочелли собрались президент, политики, бизнесмены, звезды шоубиза. Для этого даже перекрыли Мариинский парк.

Певица Оля Полякова, например, прошла на концерт Бочелли, не предъявив ни одного документа.

Получилось так, что на бесплатный концерт попасть простым людям не удалось.

Ранее анонсировалось, что для организации концерта были привлечены благотворительный фонд Modern Art Foundation, который совместно выступил соорганизатором. В анонсе говорилось, что каждый гость концерта имеет возможность присоединиться к этой благотворительной акции, сделав взнос для музея Ивана Марчука.

Многие пришли из-за того, что думали, что вход бесплатный, но охранники на входе сообщили, что выступление можно посмотреть только по приглашениям, а съемка выступления — запрещена.

Концерт Бочелли в Киеве на День Независимости запланировали, а в начале августа его анонсировало посольство Украины в Италии.

Выступление сопровождает Национальный симфонический оркестр Украины и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.