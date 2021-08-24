Вероятность смерти всех людей на Земле от пандемии рассчитали ученые

https://racurs.ua/n159187-veroyatnost-smerti-vseh-ludey-na-zemle-ot-pandemii-rasschitali-uchenye.html

Ракурс

Вероятность новых смертоносных пандемий, похожих на COVID-19, рассчитали ученые Университета Падуи в Италии.

Ученые проанализировали глобальные вспышки заболеваний за последние 400 лет. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили, что вероятность пандемии, похожей по последствиям на COVID-19, составляет примерно 2% в любой год. Это означает, что вероятность возникновения пандемии для человека, родившегося в 2000 году, к настоящему времени составляет около 38%. Эта вероятность возрастает, то есть аналогичная пандемия может произойти в течение следующих 59 лет.

Исследователи использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек заболеваний, по которым не было проведено неотложных мер по предотвращению распространения.

Результаты анализа охватывают патогены чумы, оспы, холеры, тифа и новые вирусы гриппа. Они показали значительные различия в скорости возникновения пандемий в прошлом. Ученые также определили закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба.

По поводу самой смертоносной пандемии в современной истории (испанского гриппа, который унес жизни более 30 млн человек с 1918 по 1920 годы) ученые заявили: вероятность возникновения пандемии аналогичного масштаба колеблется от 0,3 до 1,9% в год.

Это значит, что пандемия такого масштаба может повториться в течение следующих 400 лет. Но вероятность вспышек новых заболеваний, таких как COVID-19, вероятно, возрастет в три раза в следующие несколько десятилетий.

Кроме того, исследователи рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить всех людей на Земле, и обнаружили, что она статистически возможна в течение следующих 12 тыс. лет.

Ученые подчеркивают, что статистическая вероятность не подразумевает 59-летнюю отсрочку пандемии, подобной COVID-19, или 300-летнюю отсрочку пандемии испанского гриппа. Такие события равновероятны в любой год в течение всего рассматриваемого периода.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences