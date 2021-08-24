Елизавета II и Байден поздравили Зеленского, США вспомнили о Владимире Великом

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Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины получил немало поздравлений от лидеров ведущих государств мира.

Президента Украины поздравили лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов.

Ее Величество Королева Елизавета II в обращении на имя Зеленского написала, что верит в успех Украины.

Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему, — цитирует Елизавету II пресс-служба британского посольства в Киеве.

Президент США Джозеф Байден в своем письме отметил, что украинская история «полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день».

Банковая сообщает, что Байден вспомнил о воинах, защищающих Украину против российской агрессии на востоке, «реформаторов во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями».

Американский лидер заверил, что сейчас связи между двумя странами крепки как никогда. Байден напомнил, что с радостью будет приветствовать Зеленского в Вашингтоне уже через неделю.