Єлизавета II і Байден привітали Зеленського, США згадали про Володимира Великого

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Ракурс

Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України отримав чимало привітань від лідерів провідних держав світу.

Президента України привітали лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів.

Її Величність Королева Єлизавета II у зверненні на ім’я Зеленського написала, що вірить в успіх України.

Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров’я та прямувати до кращого майбутнього, — цитує Єлизавету ІІ прес-служба британського посольства у Києві.

Президент США Джозеф Байден у своєму листі відзначив, що українська історія «сповнена прагнення до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині».

Як повідомила Банкова, Байден згадав про воїнів, які боронять Україну проти російської агресії на сході, «реформаторів у владі та громадянському суспільстві, які борються з корупційними мережами».

Американський лідер запевнив, що нині зв’язки між двома країнами міцні як ніколи. Байден нагадав, що з радістю вітатиме Зеленського у Вашингтоні вже через тиждень.