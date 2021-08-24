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Ракурс
Єлизавета II і Байден привітали Зеленського, США згадали про Володимира Великого

Єлизавета II і Байден привітали Зеленського, США згадали про Володимира Великого

24 сер 2021, 18:19
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Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України отримав чимало привітань від лідерів провідних держав світу.

Президента України привітали лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів.

Її Величність Королева Єлизавета II у зверненні на ім’я Зеленського написала, що вірить в успіх України.

Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров’я та прямувати до кращого майбутнього, цитує Єлизавету ІІ прес-служба британського посольства у Києві.

Президент США Джозеф Байден у своєму листі відзначив, що українська історія «сповнена прагнення до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині».


Як повідомила Банкова, Байден згадав про воїнів, які боронять Україну проти російської агресії на сході, «реформаторів у владі та громадянському суспільстві, які борються з корупційними мережами».

Американський лідер запевнив, що нині зв’язки між двома країнами міцні як ніколи. Байден нагадав, що з радістю вітатиме Зеленського у Вашингтоні вже через тиждень.

Джерело: Ракурс


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