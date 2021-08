Ймовірність смерті всіх людей на Землі від пандемії розрахували учені, фото - ООН

Ймовірність нових смертоносних пандемій на кшталт COVID-19 розрахували вчені Університету Падуї в Італії.

Науковці проаналізували глобальні спалахи захворювань за останні 400 років. Результати дослідження опубліковали в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені виявили, що ймовірність пандемії, схожою з наслідками на COVID-19, становить приблизно 2% у будь-який рік. Це означає, що ймовірність виникнення пандемії для людини, яка народилася в 2000 році, до теперішнього часу складає близько 38%. Ця ймовірність зростає, тобто аналогічна пандемія може відбутися упродовж наступних 59 років.

Дослідники використовували нові статистичні методи для вимірювання масштабу і частоти спалахів захворювань, щодо яких не було проведено негайних заходів щодо запобігання поширення.

Результати аналізу охоплюють патогени чуми, віспи, холери, тифу і нові віруси грипу. Вони показали значні відмінності в швидкості виникнення пандемій в минулому. Вчені також визначили закономірності, які дозволили їм описати ймовірність повторення подій аналогічного масштабу.

Щодо найбільш смертоносної пандемії в сучасній історії (іспанського грипу, який забрав життя понад 30 млн людей з 1918 по 1920 роки) ймовірність виникнення пандемії аналогічного масштабу коливалася від 0,3 до 1,9% у рік.

Це означає, що пандемія такого масштабу може повторитися упродовж наступних 400 років. Але ймовірність спалахів нових захворювань, таких як COVID-19, ймовірно, зросте утричі в наступні кілька десятиліть.

Крім того, дослідники розрахували ймовірність пандемії, здатної знищити всіх людей на Землі, і виявили, що вона статистично вірогідна протягом наступних 12 тис. років.

Вчені підкреслюють, що статистична ймовірність не має на увазі 59-річну відстрочку пандемії, подібної COVID-19, або 300-річну відстрочку пандемії іспанського грипу. Такі події рівновірогідні у будь-який рік протягом усього розглянутого періоду.

